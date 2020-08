FC Barcelone : les promesses de Ronald Koeman à Antoine Griezmann

L'actualité du FC Barcelone est chargée, mais alors très chargée. Entre l'arrivée de Ronald Koeman, son souhait de régénérer l'effectif en mettant 5 joueurs à la porte (Luis Suarez, Ivan Rakitic, Samuel Umtiti, Junior Firpo et Arturo Vidal), puis l'annonce des envies d'ailleurs de Lionel Messi, le club blaugrana est en ébullition. Dans toute cette agitation, il y en a un qui doit être plutôt calme.

Antoine Griezmann (29 ans) s'est en effet lui aussi entretenu avec son nouvel entraîneur. Et alors que les échanges avec Suarez et Messi ne se sont pas très bien passés, le dialogue entre les deux hommes s'est très bien passé. Et pour cause. Selon les informations de L'Équipe, le Néerlandais a promis un rôle très important à l'international tricolore (78 sélections, 30 réalisations) pour la saison prochaine.

Des promesses fortes

Le champion du monde 2018, qui souhaitait être rassuré après un premier exercice mitigé en Catalogne, n'en attendait même pas tant, assure le quotidien sportif. Le coach batave lui a en effet promis qu'il jouerait dans l'axe, sa position préférentielle, celle dans laquelle il brille en Bleu et a construit sa réputation à l'Atlético de Madrid.

Mieux, le natif de Zaandam a expliqué au gaucher qu'il souhaitait qu'il joue un rôle de leader au sein de l'écurie barcelonaise, en prenant davantage de responsabilités dans le jeu mais aussi dans le vestiaire. Des mots forts qu'Antoine Griezmann aura sans doute apprécié. Reste maintenant à savoir avec qui il évoluera pour mettre ce beau discours en pratique...