FC Barcelone - Elche : les compositions du Trophée Gamper

Pour le compte de la 55e édition du Trophée Gamper qui tient son nom du créateur du FC Barcelone, le club accueille une formation promue en Liga, Elche. Un match pour lequel les Blaugranas alignent un 4-2-3-1 avec Neto dans les buts. Le Brésilien peut compter sur Sergi Roberto, Gerard Piqué, Clément Lenglet et Jordi Alba en défense. Frenkie de Jong et Sergio Busquets composent le double pivot alors que Ansu Fati, Lionel Messi et Philippe Coutinho soutiennent Antoine Griezmann en attaque.

La suite après cette publicité

Du côté d'Elche, c'est un 4-1-4-1 qui est utilisé avec Edgar Badia comme dernier rempart. Dani Calvo, Gonzalo Verdu, Josema Sanchez et Fidel composent l'arrière-garde. Aligné en sentinelle, Omenuke Mfulu voit Josan Fernandez, Jony Carmona, Tete Morente et Pere Milla se placer devant lui alors que Nino est seul en attaque.

Les compositions :

FC Barcelone : Neto - Roberto, Piqué, Lenglet, Alba - De Jong, Busquets - Fati, Messi, Coutinho - Griezmann

Elche : Badia - Calvo, Verdu, Josema, Fidel - Josan, Carmona, Mfulu, Morente, Milla - Nino