Luka Jovic quitte définitivement le Real Madrid !

L'amour dure trois ans, dit l'adage. L'heure du divorce a sonné entre Luka Jovic (24 ans) et le Real Madrid. Barré par l'irrésistible Karim Benzema (34 ans), gêné par les blessures et quelques polémiques, le natif de Bijeljina n'aura jamais vraiment trouvé sa place du côté du Santiago Bernabéu et n'a pas convaincu Zinedine Zidane ou Carlo Ancelotti de lui offrir davantage de temps de jeu.

«Le Real Madrid CF et l'ACF Fiorentina se sont mis d'accord sur le transfert du joueur Luka Jović. Notre club le remercie pour son travail et son dévouement pendant la période où il a fait partie du Real Madrid, dans lequel il a remporté 1 Ligue des Champions, 2 Ligues et 2 Supercoupes d'Espagne. Le Real Madrid lui souhaite, ainsi qu'à toute sa famille, le meilleur dans cette nouvelle étape de sa vie.», peut-on lire du côté du club madrilène.

3 petits buts en Liga...

Le buteur, auteur de 3 petites réalisations en 36 apparitions sous le maillot de la Casa Blanca en Liga, plie donc bagage et prend la direction de la Fiorentina, dans une opération plutôt inattendue. Le Real Madrid a accepté de libérer son international serbe (26 sélections, 9 réalisations), pourtant recruté pour 60 M€ à l'Eintracht Francfort à l'été 2019, de ses deux dernières années de contrat pour qu'il s'engage avec la Viola sans indemnité de transfert.

Mieux, les Merengues continuent à lui verser une bonne partie de son salaire pendant deux ans en échange d'un pourcentage de 50% à la revente. Les Florentins n'en demandaient pas tant. Ils accueillent un attaquant de renommée internationale à des conditions plus qu'avantageuses qu'ils devront néanmoins relancer. Un défi de taille pour le goleador, qui entend bien prouver à tous qu'il a encore du talent à revendre et compte bien se préparer au mieux pour un autre challenge important : la Coupe du Monde au Qatar avec sa sélection nationale.