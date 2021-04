LdC : le triste bilan du PSG à domicile cette saison

Hier soir le Paris Saint-Germain s’est écroulé face Manchester City (1-2) et a enregistré un nouveau résultat négatif au Parc des Princes. Cette saison, les coéquipiers de Marquinhos ne sont pas en réussite à la maison.

En effet, en 6 rencontres à domicile dans cet exercice de Ligue des Champions, le PSG ne compte que 2 victoires (face à Leipzig et Basaksehir) pour un match nul (contre Barcelone), et trois défaites (face à Manchester United, au Bayern et Manchester City donc). À l'inverse, l'équipe désormais entraînée par Mauricio Pochettino a remporté 4 matchs à l'extérieur sur 5 disputés. Une différence notable.