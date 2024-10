Real Madrid : Arda Güler est clair pour son avenir

Arrivé en 2023 au Real Madrid, Arda Güler (19 ans) n’est pas encore parvenu à s’imposer. Cantonné à un rôle de remplaçant, le Turc s’accroche, lui qui a été pourtant approché par José Mourinho et Fenerbahçe pour un prêt cet hiver. Mais le jeune joueur ne veut pas s’en aller.

En effet, AS révèle que le clan Güler a fait savoir au Real Madrid et aux clubs éventuellement intéressés qu’il n’est pas sur la liste des joueurs transférables cet hiver. La position du Turc et de son entourage est claire et ferme, bien qu’il risque de peu jouer durant l’année.