Barça : nouveau rebondissement pour l’avenir de Frenkie de Jong

Rarement utilisé comme un titulaire indiscutable à cause de ses multiples blessures au fil de sa carrière à Barcelone, Frenkie de Jong faisait partie des joueurs qui pouvaient être mis sur la touche cet hiver, suite aux besoins financiers importants du Barça. Quelques semaines plus tard, le milieu néerlandais affirme selon Mundo Deportivo qu’il veut prolonger au FC Barcelone. En cause, ses nombreuses discussions avec Hansi Flick, dont il trouve la philosophie de jeu proche de la sienne, et qui lui accorde de plus en plus de confiance.

La suite après cette publicité

Titulaires lors des deux dernières rencontres face à Valence en Coupe du Roi et Séville en Liga, de Jong redevient un élément central du projet des Catalans, avec cinq titularisations lors des huit dernières rencontres toutes compétitions confondues. Cependant, le club comme son agent pense qu’il est trop tôt pour parler d’une prolongation de contrat, et les deux clubs devraient s’asseoir autour de la table des négociations plus tard dans la saison. Cette saison, il a pris part à 23 rencontres sous le maillot blaugrana, pour deux buts et une passe décisive.