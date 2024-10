La FFF a trouvé ses 4 nouvelles stars médiatiques !

Plus d’Olivier Giroud, plus d’Antoine Griezmann, et pas de Kylian Mbappé (pour les raisons qu’on connaît tous, ou pas) lors de ce rassemblement d’octobre. Une situation qui va forcer la FFF à se trouver de nouveaux cadres médiatiques, à l’heure où de nouvelles personnalités sont aussi appelées à émerger dans le vestiaire. Ces derniers mois, l’éclosion de Warren Zaïre-Emery avait forcément été vue d’un bon œil, aussi bien au PSG qu’en Equipe de France. Mais à ce jour, et malgré un profil auquel peuvent s’identifier les plus jeunes, l’aura du titi Parisien reste encore limitée à l’échelle internationale.

Selon L’Équipe, quatre Bleus semblent alors se détacher pour endosser ce costume. Des profils «starifiables» sur lesquels la FFF pourrait en quelque sorte s’appuyer auprès de ses partenaires. Le quotidien cite ainsi Bradley Barcola, dont le nom a d’ailleurs coïncidé avec les honneurs des supporters tricolores ce samedi à l’entraînement, preuve de l’affection collective dont bénéficie aujourd’hui le Parisien. À condition que ses très bonnes performances trouvent un prolongement au PSG, l’ailier de 22 ans pourrait cocher de nombreuses cases. D’ailleurs, la FFF a enregistré une augmentation croissante des demandes de maillots floqués à son nom ces derniers mois.

La surprise Maignan

Derrière Barcola, trois autres profils paraissent tenir la corde. Mike Maignan, par son charisme, sa présence, ou encore son style atypique, a également tout pour devenir ce cadre médiatique, même si son peu d’appétence pour les exercices médiatiques, et en l’occurrence les conférences de presse, n’est plus vraiment un secret pour personne. Malgré son influence assez relative sur les réseaux sociaux (1,8 million d’abonnés sur Instagram), comparée à certains Bleus, le portier de l’AC Milan vend énormément de maillots, ce qui peut d’ailleurs étonner pour un gardien, rarement le poste le plus ennobli par les plus jeunes.

Enfin, L’Équipe cite les noms de Michael Olise et de Jules Koundé, eux aussi parmi les plus demandés en ventes de maillot. Le premier, fraîchement devenu international, a suscité un vif engouement qui a d’ailleurs pu se refléter sur les réseaux sociaux de l’Équipe de France. Concernant le Barcelonais, sa personnalité atypique, son côté nature peinture, et évidemment ses performances en Bleus, parlent évidemment pour lui. Une marque partenaire de l’Équipe de France cite également les noms d’Ousmane Dembélé et d’Aurélien Tchouameni, deux joueurs au potentiel médiatique important.