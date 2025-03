Liverpool : Arne Slot désigne le principal danger au PSG

Dans les deux camps, c’est le grand rendez-vous que tout le monde attend. Leader invaincu de Ligue 1 et dans une forme épatante depuis plusieurs semaines, le PSG reçoit celui qui occupe la tête du classement de Premier League, Liverpool. Ce 8e de finale aller au Parc des Princes (21h) prend même des airs de demi-finale avant l’heure entre deux prétendants au titre. Les deux clubs connaissent chacun une courbe ascendante impressionnante, surtout côté parisien là où les Reds ont connu de rares déceptions comme ces matchs nuls face à Everton et Aston Villa, ou encore cette élimination en FA Cup contre Plymouth, pourtant avant-dernier de Championship.

Comme si l’affiche ne suffisait pas à elle-même, les contre-performances du club anglais ont eu tendance à équilibrer les pronostics. Pas de quoi remettre en cause la confiance acquise depuis le début de saison tempère Wataru Endo. «Nous avons confiance en nous, c’est indispensable pour jouer ici. Il faut toujours essayer de gagner et tout donner pour l’équipe, assure le Japonais en conférence de presse à la veille de ce premier choc qu’il n’est pas certain de démarrer dans le onze de départ. Tout le monde est prêt à jouer, que vous soyez titulaire ou non. Nous sommes tous prêts à nous battre et à montrer ce que nous savons faire sur le terrain.»

Slot craint le PSG

Comme les observateurs, le milieu de terrain des Reds est lui-même particulièrement «excité» par cette rencontre. L’architecte de Liverpool, Arne Slot, a emboîté le pas à son joueur derrière le pupitre. «C’est un match formidable à attendre avec impatience. Les deux équipes ont marqué tellement de buts cette saison.» Les deux équipes possèdent de grosses qualités offensives reconnaît le Néerlandais mais c’est surtout la qualité du pressing parisien et son jeu avec ballon qu’il craint par-dessus tout. «C’est difficile d’avoir beaucoup de possession contre le PSG. Je les ai vus contre Arsenal quand ils n’étaient pas aussi agressifs que lors des 10 à 15 derniers matchs.»

«Le PSG est sans aucun doute l’une des meilleures équipes avec le ballon, ils ont tellement de menaces offensives» poursuit-il, conscient que Luis Enrique possède en plus de cela plusieurs cartes dans sa main pour animer son attaque. «La qualité apportée par Dembélé est impressionnante. Il est clair qu’Enrique a fait un excellent travail et il a déjà atteint les demi-finales de la Ligue des champions la saison dernière.» Liverpool a lui aussi de très nombreux arguments à mettre en avant comme sa force collective. «Nous aimons presser de manière agressive» dit-il avant d’admettre à l’égard de son futur adversaire. «À mon avis, cette équipe encore meilleure que la saison dernière.»