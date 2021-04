PSG : les effrayantes statistiques de Neymar

La suite après cette publicité

Ce samedi, le Paris Saint-Germain jouait gros. En effet, à quelques jours d'un déplacement à Munich, dans le cadre du match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions face au Bayern, les Parisiens accueillaient le LOSC au Parc des Princes. Une lutte entre le premier et le deuxième de Ligue 1 en fin d'après-midi. Finalement, les Franciliens n'ont pas très bien préparé leur voyage en Bavière en s'inclinant face aux Dogues par un but à zéro.

Mais ce n'est pas tout. Alors que Neymar effectuait son grand retour sur les pelouses avec le Paris SG, il a été exclu dans le temps additionnel pour une échauffourée avec Thiago Djalo. On a pu aussi le voir mettre un petit coup de pied à Benjamin André quand tout le monde parlementait avec l'arbitre avant d'essayer de se rapprocher physiquement de Thiago Djalo dans les couloirs menant aux vestiaires alors que les deux hommes avaient été exclus.

14 matches de L1, 3 rouges

Une nouvelle fois cette saison, le PSG a perdu et une nouvelle fois, comme contre Marseille à l'aller, le Brésilien a quitté ses coéquipiers avant le coup de sifflet de l'arbitre. Si, cette saison, Neymar a joué 20 matches, disputé 1446 minutes, marqué 13 buts, donné 6 passes et cela toutes compétitions confondues, il a surtout été expulsé à deux reprises. Si le Paris Saint-Germain est moins bien cette saison c'est aussi parce que sa pépite auriverde (29 ans) n'a pas joué plus de trois matches de suite.

Alors que sa prolongation de contrat semble en bonne voie, comme l'attestent une nouvelle fois les dernières informations, son hygiène de vie et son caractère ont été au centre de toutes les discussions cette saison où il n'aura, jusqu'ici, que peu joué. La statistique est même pire encore. Sur ses quatorze derniers matches joués en Ligue 1, le premier étant contre Bordeaux le 23 février 2020, il a été expulsé à trois reprises ! Compliqué donc...