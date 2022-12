Coupe du Monde 2022, Argentine : Lionel Messi savoure son match historique

La suite après cette publicité

On connaît le nom du premier qualifié pour la finale de la Coupe du Monde. L'Argentine a largement battu une équipe de Croatie (3-0) méconnaissable, sans doute trop entamée après les prolongations des deux tours précédents pour pouvoir rivaliser. Après l'échec de 2014, l'Albiceleste retrouve la finale et affrontera le vainqueur entre la France et le Maroc. Quelle que soit l'identité de l'autre finaliste, il faudra faire face à un homme à qui tout réussi depuis le début de la compétition.

Lionel Messi a encore une fois été le grand artisan de ce succès. Buteur sur penalty et passeur sur le second but personnel de Julian Alvarez, le joueur du PSG a éclaboussé la rencontre de son talent. «Beaucoup de choses passent par la tête. C’est très excitant de vivre tout ça, de voir tous ces gens-là, cette famille. Pendant toute la Coupe du Monde, c’est incroyable ce que nous avons vécu. On va vivre ça jusqu’en finale. C’est ce que nous voulions», assure le héros du soir sur beIN Sports.

Messi voit plus loin

Avec ce 5e but personnel au Qatar, Messi (35 ans) devient au passage le co-meilleur buteur de la compétition en compagnie de Kylian Mbappé. «On est ici pour profiter de tout cela. J’ai énormément profité de cette Coupe du Monde. Depuis que je suis arrivée, je ne voulais pas perdre le fil, j’étais très confiant par rapport à ce groupe. Nous savons ce que nous valons. C’est très réussi. Maintenant, on va jouer une autre finale, il faut profiter de tout cela.»

La Pulga n'est désormais plus qu'à une marche du Graal, le seul titre d'importance qui manque à son immense palmarès. «Je pense à ma famille. C’est le plus important pour moi. Nous avons passé de bons et de mauvais moments. Là, c’est un très bon moment. On va profiter avec tous ces gens-là qui sont en Argentine, ça doit être incroyable là-bas.» Avec un Messi stratosphérique, devenu meilleur buteur argentin dans l'histoire des Coupes du Monde, l'Albiceleste a de quoi voir venir.