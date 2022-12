Argentine - Croatie : les notes du match

La suite après cette publicité

Portées par leur star respective, Lionel Messi et Luka Modric, l'Argentine et la Croatie espéraient retrouver la finale après avoir été les deux derniers finalistes malheureux, la faute à deux défaites, respectivement en 2014 pour l'Albiceleste (0-1 a.p. contre l'Allemagne) et en 2018 pour les Vatreni (2-4 face à l'équipe de France). Pour cela, il fallait être au rendez-vous ce mardi soir en demi-finale de cette 22ème édition de la Coupe du Monde au Qatar. Après un premier temps d'observation, la sélection croate se mettait à dominer l'entrejeu sans réussir néanmoins à se procurer de situation chaude. Le début de la rencontre était assez pauvre en occasions. Emiliano Martínez et Dominik Livaković n'avaient alors pas grand-chose à se mettre sous la dent mais cela n'allait pas durer.

Peu avant la demi-heure de jeu, Enzo Fernández armait un tir lointain dans l'axe du but et le ballon rebondissait devant le portier croate qui repoussait tant bien que mal devant sa ligne (25e). Quelques minutes plus tard, Enzo Fernández, bien lancé dans le dos de Dejan Lovren par Julián Álvarez, fonçait vers la surface adverse et s'empalait sur Dominik Livaković. L'arbitre ne bronchait pas et sifflait penalty pour l'Albiceleste (32e). Lionel Messi se chargeait d'executer la sentence en tirant en force en pleine lucarne, imparable (34e, 1-0). Après cette ouverture, les Croates se mettaient à douter dangereusement. Julián Álvarez partait alors en contre et profitait des errements adverses pour faire le break, grâce notamment à deux contres favorables dont un dégagement raté de Borna Sosa, qui lui permettait d'arriver devant le gardien croate et de conclure tranquillement (39e, 2-0). Dans la foulée, sur corner, Alexis Mac Allister plaçait une tête qui était repoussée in extremis par Dominik Livaković devant sa ligne (42e). La Croatie cherchait vainement à réagir après coup tandis que l'arbitre renvoyait les acteurs aux vestiaires. A l'heure de jeu,

L'Argentine en finale, Lionel Messi décisif !

Après la pause, l'entraîneur de la Croatie, Zlatko Dalic, effectuait deux changements offensifs, Nikola Vlašić et Mislav Oršić en lieu et place de Borna Sosa et Mario Pasalic, pour inverser la tendance. Alors que la Croatie évoluait plus haut depuis la reprise et tentait de trouver la faille dans la défense de l'Albiceleste, les contres argentins mettaient à rude épreuve l'arrière-garde adverse. Joško Gvardiol jouait d'abord les pompiers de service face Enzo Fernández (56e) puis Dominik Livaković réalisait une parade importante face à Lionel Messi après un une-deux avec le joueur de Benfica, très impliqué offensivement (57e). A l'heure de jeu, Luka Modric adressait un centre parfait pour la tête de Dejan Lovren qui déviait le cuir et obligeait Emiliano Martínez à repousser en catastrophe (62e).

La Croatie, toujours portée vers l'attaque, ne déméritait pas mais l'Argentine continuait d'opérer en contre-attaque et se montrait très dangereuse en cette fin de rencontre. Lionel Messi provoquait d'ailleurs sur son côté droit et se jouait de Joško Gvardiol pour rentrer dans la surface. La Pulga centrait alors en retrait pour Julián Álvarez qui ajustait Dominik Livaković avec calme pour lancer définitivement l'Albiceleste vers la finale de ce Mondial qatari (69e, 3-0). Les Argentins géraient leur avantage tandis que les Croates semblaient avoir abdiqué. Sur l'une des dernières situations chaudes, Paulo Dybala, rentré quelques minutes auparavant, trouvait Alexis Mac Allister d'un petit ballon par-dessus la défense mais ce dernier ne cadrait pas sa volée du droit (83e). Sur un des derniers corners de la rencontre, Ivan Perisic déviait de la tête au premier poteau mais Dejan Lovren ne parvenait pas à se jeter à temps pour pousser le ballon au fond (85e). Un dernier sursaut d'orgueil qui n'aura pas permis de sauver l'honneur. L'Argentine et Lionel Messi sont les premiers qualifiés pour la finale de cette 22ème édition de la Coupe du Monde !

L'homme du match : Messi (9)

Assez discret en début de rencontre, le maître à jouer de cette Albiceleste est monté en température au fil des minutes avec de la vitesse, des changements de rythme dont il a le secret, des feintes et de la qualité technique. Le numéro 10 et capitaine de sa formation a inscrit un pénalty en pleine lucarne (34e). Il a perdu quelques ballons en étant encerclé par moment. La Pulga aurait pu s'offrir un doublé après un beau jeu à deux avec Enzo Fernandez. L'attaquant du PSG a fait tout le travail pour le troisième but de sa nation en se jouant de Gvardiol notamment, avant de servir Alvarez ! (69e, 3-0) Masterclass du septuple ballon d'Or.

Argentine

Martinez (6) : le portier d'Aston Villa a rassuré ses coéquipiers avec des belles prises de balle (5e, 53e, 73e) et un arrêt important avant le retour au vestiaire (45e). Sinon, il a vécu un premier acte assez tranquille, bien aidé par la solidité de son arrière-garde. A répondu présent aux quelques assauts adverses lors du second acte. Il n'a pas été grandement inquiété pour une demi-finale mondiale.

Molina (6,5) : le latéral droit de l'Atlético n'a pas hésité à se projeter dans son couloir. Il a fait preuve d'une belle générosité même s'il n'a pas tout réussi. On pouvait croire qu'il était attaquant par moment, comme sur le but d'Alvarez ou il a attiré la défense croate dans son appel, après une grosse course. Remplacé par Foyth (86e)

Romero (6) : a démarré sa rencontre par une intervention très en retard, pas sanctionnée. Le reste était plutôt correct dans l'ensemble, il a frustré les attaquants croate limitant leur impact en première période. N'a pas connu de baisse de régime en seconde période avec une bonne intensité et une intelligence dans chaque décision. Averti comme Otamendi pour qu'il n'y ait pas de jaloux (68e).

Otamendi (6,5) : a toujours essayé, comme à son habitude, d'anticiper les transmissions et les déplacements des attaquants croates. Le défenseur central de Benfica n'a pas laissé beaucoup de miettes à Kramaric. Attentif au jeu, il temporisait envers ses coéquipiers par des gestes lorsque c'était nécessaire. Averti pour une faute sur Petkovic à 30 mètres de son but (72e).

Tagliafico (6) : le numéro 3 n'a pas esquivé les duels, en sortant proprement sur ses adversaires. Il s'est aussi porté volontaire en attaque, ce centre taclé a pu en témoigner (25e). Le défenseur de l'OL a démontré sa belle qualité de passe au moment de servir Alvarez en profondeur (45+3). Une deuxième période tout aussi sérieuse que la première, en fermant la boutique dès qu'il le fallait.

Paredes (5,5) : positionné en sentinelle devant la défense, il a parfois manqué de précision dans ses relances. Néanmoins, il a très souvent été disponible pour recevoir le ballon et le distribuer d'un côté à l'autre. Sans ballon, c'était parfois plus compliqué en termes de placement mais dans les duels ça y allait fort. Remplacé par Lisandro Martinez (61e) qui fut solide après sa rentrée. Il a su se mettre immédiatement dans l'intensité de la rencontre.

De Paul (4) : pas forcément à son avantage depuis le début de la compétition, il a eu des moments compliqués dans cette demi-finale, en se faisant, notamment, éliminé facilement ou en ratant des passes. Ça été le milieu de terrain moins en vue côté argentin ce soir, un peu en-dedans. Remplacé par Dybala (74e) qui s'est montré actif.

Fernandez (6,5) : le jeune joueur de 21 ans a souvent marqué à la culotte Luka Modric. L'activité du trio croate lui a quand même posé des problèmes par séquence. Auteur de la magnifique ouverture au départ de l'action, menant au pénalty de Messi. Concerné offensivement avec des projections, le milieu de terrain du Benfica Lisbonne n'a jamais cessé de presser et de faire reculer le bloc croate. Bien repris par Gvardiol avant de frapper (56e).

Mac Allister (6) : pas très en vue, il a perdu des ballons en début de match lorsqu'il était dos au but adverse. Il a tenté sa chance par une jolie frappe, repoussée par Livakovic (25e). Le milieu de Brighton aurait pu tripler la mise avant la pause, après un corner, sur une tête détournée par réflexe. Il a fait des ouvertures et des renversements de jeu intéressants. Remplacé par Correa (86e).

Messi (9) : voir ci-dessus

Álvarez (9) : l'avant-centre de Manchester City s'est beaucoup déplacé pour faire bouger cette solide défense croate, en contribuant, également défensivement. Il a provoqué un pénalty grâce à la sortie ratée de Livakovic, transformé par Léo Messi (34e). Il est venu inscrire le second but de son équipe après un rush de 50m et de la réussite, avec plusieurs fois le ballon contré (39e). Dejan Lovren va faire des cauchemars de lui cette nuit. Excellente prestation pour le numéro 9 qui est toujours parvenu à se rendre disponible, pour notamment s'offrir un doublé dans un fauteuil, sur un service de Messi (3-0, 69e). Remplacé par Palacios (74e) , présent dans l'impact et l'intensité qu'a pu demander la rencontre.

Croatie