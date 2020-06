Amiens s'offre Adam Gueddar

Du haut de ses 15 ans, Adam Gueddar était l'un des plus gros espoirs du SM Caen. Il vient cependant de quitter la Normandie pour rejoindre Amiens, et ce alors qu'il est déjà suivi par de nombreuses écuries européennes, en Espagne et en Angleterre notamment. Du fait de son jeune âge, il n'a cependant pas pu signer dans un club étranger pour des raisons administratives.

Il devrait être surclassé comme c'était déjà le cas à Caen où il évoluait avec les U17 nationaux dès ses 14 ans. Le jeune milieu offensif représenté par l'agence Simbioze Football développera donc ses talents du côté de la Picardie.