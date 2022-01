Premier League : Burnley - Leicester reporté !

Initialement prévue ce samedi à l'occasion de la 22ème journée de Premier League, la rencontre entre Burnley et Leicester a finalement été reportée. En raison de nombreux cas de Covid-19 et de plusieurs blessures dans son effectif, Burnley avait demandé un report auprès des instances.

Une demande acceptée comme l'indique le communiqué officiel des Clarets, ce vendredi : «Burnley Football Club peut confirmer que notre match de Premier League à domicile contre Leicester City le samedi 15 janvier a été reporté». A noter que pour les Foxes, il s'agit du deuxième match reporté ce mois-ci à cause du contexte sanitaire, après celui contre Norwich qu'ils devaient disputer le 1er janvier.

More information regarding the postponement of our game against Leicester City at Turf Moor tomorrow (Saturday 15th January).