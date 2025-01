Marcus Rashford menacé par un tabloïd

Marcus Rashford vit un début d’année 2025 plein de turbulences. Écarté du groupe de Manchester United par Rúben Amorim, l’attaquant anglais devrait cependant se trouver une nouvelle écurie sous peu. Mais alors que rien n’est encore officiel, le joueur de 27 ans a été obligé de prendre la parole sur Instagram, expliquant avoir été contacté par un tabloïd. Il affirme qu’un média britannique l’a menacé de publier une photo qui nuirait à son image, sur laquelle on le verrait aux côtés de Jake Fahri, un rappeur connu sous le nom de TEN, coupable du meurtre de Jimmy Mizen, un lycéen de 16 ans, en mai 2008.

« J’ai été contacté aujourd’hui par un tabloïd m’informant de leur intention de publier une photo de moi avec un rappeur, apparemment prise il y a plus d’un an. Je tiens à préciser que je n’ai jamais vu cette photo, je ne connais pas cette personne et je ne suis pas ami avec elle. Comme la plupart des footballeurs, si quelqu’un me demande une photo, je ne refuse jamais, mais il m’est évidemment impossible de vérifier le passé de chaque personne qui me sollicite pour une photo. Je demande aux tabloïds, plutôt que de se concentrer sur moi, d’utiliser leurs plateformes pour sensibiliser aux nombreuses associations et individus qui, quotidiennement à travers le Royaume-Uni, œuvrent pour lutter contre les crimes au couteau afin d’éviter d’autres pertes tragiques. Mes pensées les plus profondes vont à la famille de Jimmy Mizen. »