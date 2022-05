PSG : la direction veut toujours Ousmane Dembélé

C'est un dossier sur lequel nous vous informons depuis des mois déjà, notamment lorsque nous vous avions dévoilé en exclusivité, en janvier, l'existence d'un accord verbal entre le PSG et l'ailier tricolore. Et bien selon nos informations et contrairement à ce qui a pu être dit dans d'autres médias, le clan Dembélé est toujours en contact avec le PSG, notamment Nasser Al-Khelaifi, qui souhaite l'enrôler depuis longtemps déjà. Un rendez-vous a d'ailleurs eu lieu la semaine dernière à Paris avec le président des champions de France. Un dossier donc validé depuis de nombreux mois par les hautes sphères parisiennes.

L'accord financier avec Paris est là, mais l'ancien du Stade Rennais attend d'autres détails, comme par exemple le nom du futur coach. Une fois tous ces éléments en sa possession, l'ancien Rennais, qui priorise le projet sportif en cas de départ, tranchera. Tout reste encore jouable également pour le FC Barcelone, avec qui les discussions se poursuivent. À l'étranger, de nombreux clubs comme le Bayern et Chelsea veulent ardemment signer l'international français. Le feuilleton est donc loin d'être clos.