Valence : Mouctar Diakhaby revient sur l’affaire de racisme dont il a été victime

Alors que cette affaire avait secoué l’Europe et plus particulièrement l’Espagne, elle a été classée sans suite. Le 4 avril dernier, lors d’un match entre Cadix et Valence pour le compte de la 29ème journée de Liga, Mouctar Diakhaby avait prématurément quitté le terrain après avoir entendu des propos racistes de la bouche de Juan Cala, défenseur de Cadix. Si le joueur français a toujours affirmé avoir été victime de racisme, l’affaire n’a pas eu de suite et Juan Cala n’a jamais été puni. Aujourd’hui dans L’Équipe, le défenseur de 24 ans formé à l’Olympique Lyonnais est revenu sur cet événement qui l’a particulièrement traumatisé, et il confirme sa première version des faits.

« Je réitère mes propos aujourd’hui et je resterai toujours sur la même version: il m’a dit “negro de mierda” (“Noir de merde”). J’ai très bien entendu, je comprends très bien l’espagnol, ça fait trois ans que je suis ici. Ce sont les paroles qui sont sorties de sa bouche. Sur le moment, je n’ai pas réalisé, j’étais abasourdi, choqué, énervé. On parle quand même d’insultes racistes sur un terrain de football. Je n’ai jamais été victime de racisme dans ma carrière, même pas en tribunes. C’est la première fois. Je lui en ai beaucoup voulu. Je ne dis pas que c’est quelqu’un de raciste mais il a tenu des propos racistes. Je voulais qu’il paie pour ça et, malheureusement, cela restera impuni. Vu que Juan Cala avait la tête baissée, les experts n’ont pu distinguer soi-disant que l’insulte “mierda”. Mais aucune preuve n’a été montrée à personne. »