Pablo Longoria fustigé par un ancien arbitre de Ligue 1

Pablo Longoria est allé beaucoup trop loin. Condamné à 15 matchs de suspension pour avoir lourdement critiqué l’arbitrage, allant même jusqu’à parler de « corruption », le président de l’Olympique de Marseille a provoqué une levée de boucliers chez les arbitres français, qui sont 111 à avoir porté plainte contre lui pour diffamation à la suite de ses propos. Le dirigeant de 38 ans en prend pour son grade, et Amaury Delerue a aussi fustigé sa sortie de route.

Dans des propos accordés à L’Équipe, l’ancien arbitre de Ligue 1, qui était présent à Auxerre samedi dernier, a condamné les déclarations de Longoria, et a dit ressentir une tension palpable autour de l’arbitrage depuis le début même du championnat : « ce qu’a dit Pablo Longoria est dramatique et inacceptable. Les arbitres sont déterminés à ne pas laisser passer, notamment avec cette plainte collective. En L1, la tension ressentie était déjà là au début du championnat. Nous nous sommes préparés à gérer la pression et la critique, avec à l’esprit que la saison 2024/2025 allait générer des crispations inhabituelles vu le contexte ambiant. Mais on est dans un pays de parole libre et on ne peut pas anticiper ce type de propos. » Une chose est sûre, Pablo Longoria doit aujourd’hui bien regretter son énorme craquage. Et ce n’est peut-être pas encore fini.