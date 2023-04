Luis Enrique voulait rejoindre Chelsea immédiatement

Todd Boehly et ses acolytes ont-ils fait le bon choix en mettant en place Frank Lampard ? En tout cas, les trois premiers matches de la légende des Three Lions ne sont pas en sa faveur, puisque Chelsea s’est incliné à chaque fois. La direction des Blues aurait pu néanmoins choisir un autre coach pour cette fin de saison : Luis Enrique. Selon des informations de AS, l’ancien sélectionneur de la Roja se disait prêt à relever le défi directement après le licenciement de Graham Potter.

Le choix de Lampard a déçu le tacticien espagnol. Mais la durée de vie de l’ancien entraîneur d’Everton ne devrait pas être très longue et pourrait laisser une opportunité à Enrique de venir à Londres la saison prochaine. Ce n’est pas pour l’instant la piste privilégiée, puisque Julian Nagelsmann est le favori pour s’asseoir sur le banc du champion d’Europe 2021 à partir de cet été.

