Thomas Tuchel juge la montée en puissance de son PSG

La suite après cette publicité

Pour son retour au Parc des Princes, un peu plus de quatre mois après la qualification en quart de finale de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund (2-0), le Paris SG a donné du spectacle devant près de 5 000 spectateurs présents en tribunes. Les partenaires de Neymar se sont largement imposés face aux Belges de Waasland Beveren après quatre périodes de 30 minutes chacune (7-0).

Forcément, en conférence de presse d'après-match, Thomas Tuchel avait le sourire. «On a fait une bonne partie au Havre (9-0), on a confirmé aujourd'hui. On a pu donner du temps de jeu à tout le monde, on remercie Beveren d'avoir accepté cette formule. On s'est créé beaucoup d'occasions, on n'a pas encaissé de but, on n'a pas de blessé. On continue. C'est bien», a-t-il expliqué.

«On donne tout tous ensemble»

L'Allemand a apprécié la montée en puissance physique et technique de son groupe, soulignant encore et toujours son union. «Il y a de l'intensité à l’entraînement, on retrouve la même chose en match. Contre Beveren, on joue le meilleur match possible. On donne tout tous ensemble, j'attends encore ça mardi», a-t-il glissé avant de poursuivre.

«On sent l'équipe très concentrée, les gars sont contents et profitent bien de travailler ensemble. On sort de deux résultats extraordinaires, on veut continuer mardi», a-t-il lancé, prévoyant encore du turn-over contre le Celtic pour préparer au mieux la finale de Coupe de France face à l'AS Saint-Étienne vendredi prochain.