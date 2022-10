Valentin Rongier déclare sa flamme à l'OM

Présent à l'Olympique de Marseille depuis septembre 2019 et désormais vice-capitaine trois ans plus tard, on peut dire que Valentin Rongier (27 ans) est un exemple d'abnégation et de travail alors que l'OM ne comptait pas forcément sur lui il y a encore un an. Quelques heures avant le déplacement important à Francfort en Ligue des champions qui pourrait qualifier Marseille pour les 8es an cas de bon résultat (mercredi, 21h), le milieu de terrain a rendu visite aux enfants du club de l'AS Mazargues pendant leur stage de la Toussaint.

Cette visite express a fait plaisir aux jeunes. L'ex-Nantais durant toute sa formation, a pris également quelques minutes pour répondre à la Provence en assumant à quel point il aimait l'OM : « C'est ma quatrième saison ici. Je ne m'en cache pas : je me sens très bien ici. Ça passe aussi par ce genre de chose, en découvrant d'autres choses que l'OM, mais aussi la ville, ainsi que les clubs et les villes autour de Marseille. (...) Je suis épanoui, que ce soit professionnellement ou dans ma vie privée ».