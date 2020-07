L'Inter Milan passe la seconde pour Tanguy Ndombélé !

La première saison de Tanguy Ndombélé (23 ans) n’a pas été simple à vivre pour l’international tricolore (6 sélections). Blessé et souvent repris de volée par José Mourinho (qui a remplacé Mauricio Pochettino), l’ancien pensionnaire de l’Olympique Lyonnais a très rapidement vu les rumeurs de départ circuler à son sujet.

La suite après cette publicité

Joueur talentueux, Ndombélé semble encore avoir du mal à s’adapter à son nouvel environnement. Et forcément, les 60 M€ investis par les Spurs en 2019 deviennent un fardeau de plus en plus lourd à porter. Le FC Barcelone, le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain ou encore la Juventus ont ainsi été cités comme de potentiels courtisans pouvant sortir le Frenchie de sa galère londonienne.

Un ou plusieurs joueurs mis dans la balance ?

Mais depuis hier, un nouveau prétendant semble vouloir griller la politesse à tout ce petit monde : l’Inter Milan. Le club lombard est intéressé par quatre milieux en Premier League : N'Golo Kanté (Chelsea), Tiémoué Bakayoko (Chelsea), Moussa Sissoko (Tottenham) et donc Tanguy Ndombélé (Tottenham). Sauf que Sky Sport Italia révèle que la piste menant à Ndombélé semble être plus approfondie.

Le média transalpin annonce que les premiers contacts avec les Spurs ont été noués. Séduits par le profil du Français du temps où il évoluait à l’OL, les Intéristes pourraient même profiter de l’intérêt de José Mourinho pour quelques Nerazzurri (Marcelo Brozovic, Ivan Perisic et Milan Skriniar pour en inclure un ou plusieurs dans la balance, histoire de faire baisser la note. Mais de son coté, Skysports précise que si les Londoniens ont été sollicités, ils ne comptent pas se séparer de leur milieu. L'Inter les fera-t-elle changer d'avis ?