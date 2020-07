Inter : Antonio Conte cible quatre internationaux français de Premier League

Pari raté. Antonio Conte espérait mettre fin à l'hégémonie de la Juventus en Serie A en prenant les rênes de l'Inter l'été dernier. Le technicien italien a échoué dans sa quête de Scudetto. Et si les Nerazzurri restent les mieux placés pour terminer seconds et que la qualification en Ligue des Champions est assurée, la saison restera comme un échec pour l'exigeant tacticien.

C'est donc déjà le prochain exercice qui occupe son esprit. Et forcément, qui dit avenir dit mercato. Le Corriere dello Sport se penche ce jeudi sur les intentions des Milanais pour cet été. Et la donne semble claire : Conte souhaite un renfort de poids dans l'entrejeu. Et si le jeune international italien Sandro Tonali est toujours ardemment désiré, Brescia fait dangereusement monter les enchères. De quoi amener les pensionnaires de San Siro à envisager d'autres options.

Le «rêve» Kanté

Et parmi elles, on trouve quatre internationaux tricolores : N'Golo Kanté (Chelsea), Tiémoué Bakayoko (Chelsea), Moussa Sissoko (Tottenham) et Tanguy Ndombele (Tottenham). Le Corriere ajoute aussi que Conte, qui espérait déjà un autre Bleu, Olivier Giroud, en janvier, a aussi pensé à Paul Pogba, qu'il a connu à la Juventus. Une cible rapidement désignée comme inaccessible d'autant qu'il négocie un nouveau bail avec Manchester United. La piste Wilfried Ndidi (Leicester) est elle aussi évoquée.

Si Kanté, le rêve, semble très compliqué à aller recruter, les Frenchies des Spurs paraissent eux davantage à la portée des Lombards. La publication italienne indique même que les pensionnaires de San Siro pourraient utiliser Marcelo Brozovic, que José Mourinho apprécie, pour faciliter la venue de l'un d'eux. Une chose est sûre, le marché de Conte aura l'accent français.