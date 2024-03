PSG - Reims : Will Still soulagé de voir Kylian Mbappé sur le banc

Kylian Mbappé était pour la deuxième fois consécutivement sur le banc de touche au coup d’envoi du match contre le Stade de Reims. Will Still, l’entraîneur de Reims, a accueilli la nouvelle avec le sourire : « un ouf de soulagement ? Non, parce qu’il y a d’autres joueurs qui ont de la qualité sur le terrain… Quand les trois entrent en jeu (Kolo Muani, Mbappé et Dembélé), tu serres les fesses et tu espères le meilleur… On a fait preuve de personnalité, défensivement ou offensivement, et on a réussi à gérer les temps forts et les temps faibles assez bien.» Le coach rémois était surtout satisfait du résultat de son équipe, terminé par un match nul (2-2).

« C’est un point hyper intéressant, avec un contenu qui a été intéressant du début à la fin. On a eu un petit moment de flottement après le but que l’on a marqué, malheureusement. On est devenu un peu passif et attentiste. C’est toujours embêtant de prendre un but sur coup de pied arrêté. Mais la réaction après ça et le contenu étaient assez courageux et intéressant » a-t-il rajouté en conférence de presse de fin de match.