PSG - Reims : les notes du match

Après sa belle victoire face à la Real Sociedad en milieu de semaine (2-1), scellant son passage en quarts de la Ligue des Champions, le PSG retrouvait la Ligue 1 avec la réception de Reims. Un match qui pouvait permettre aux Parisiens de creuser l’écart avec Brest, puisque les Bretons, dauphins du PSG, s’étaient inclinés 1-0 à Lens hier. Pour ce duel, Luis Enrique décidait notamment de mettre Kylian Mbappé sur le banc, confiant les clés de l’attaque au trio Lee-Ramos-Barcola.

Zaïre-Emery était accompagné d’Ugarte et de Soler dans l’entrejeu. Et la rencontre démarrait bien mal pour les Parisiens, puisqu’après sept minutes de jeu seulement, Marshall Munesti mettait les Rémois devant. Achraf Hakimi perdait le ballon dans sa surface face à Oumar Diakité. Ce dernier servait Munetsi en retrait, qui ne se privait pas pour fusiller un Navas impuissant (0-1, 7e). Petit coup de froid au Parc des Princes, même si les Parisiens allaient vite revenir.

Le PSG n’a pas su faire la différence en seconde période

Sur un corner botté côté droit par Lee, Yunis Abdelhamid, pressé par Gonçalo Ramos, envoyait malencontreusement le ballon au fond de ses filets (1-1, 17e). Dans la foulée, l’attaquant portugais ouvrait son compteur but. Bien positionné en renard sur un centre mal dégagé par la défense rémoise, il concluait à merveille, pourtant entouré de plusieurs vis-à-vis (2-1, 19e). Derrière, le PSG dominait, mais allait encore être cueilli à froid, juste avant la pause cette fois. Emmanuel Agbadou offrait un véritable caviar à Oumar Diakité, parti dans le dos de la défense parisienne. D’un bon plat du pied, il s’en allait battre Navas (2-2, 45e).

En début de deuxième période, le PSG peinait, et Mohamed Daramy créait quelques frayeurs aux Parisiens. Luis Enrique faisait entrer Dembélé et Mbappé à la 73e pour donner un nouvel élan à son équipe. Les deux hommes ont été proches de faire la différence, comme sur cette frappe du Bondynois qui est passée juste à côté de la lucarne (84e). Mais le score n’a plus bougé, et le PSG prend tout de même un petit point sur Brest, et ce sont désormais 10 unités qui séparent les deux clubs. De son côté, Reims reste neuvième.

L’homme du match : Oumar Diakité (7) : son jeu dos au but a été très utile dans la conservation du ballon, et l’attaquant ivoirien a même été décisif. Il a d’abord bien senti le coup sur l’erreur d’Hakimi, avant d’offrir sur un plateau Munetsi qui ouvre le score (7e). Il s’est ensuite mué en buteur. L’avant-centre a profité d’une magnifique ouverture d’Agbadou pour égaliser juste avant la pause avec le plein de lucidité (45+1e). Plus discret en deuxième mi-temps, il a en revanche su faire preuve de lucidité lorsqu’il recevait le ballon. Un match plein d’efficacité pour le champion d’Afrique, qui a, à lui seul, déstabilisé à plusieurs reprises la défense parisienne.

PSG

- Navas (4) : titulaire surprise dans le onze parisien, l’ancienne légende du Real Madrid était attendu au tournant. Pourtant, son début de match a été totalement raté, car il n’est pas exempt de tout reproche sur l’ouverture du score de Marshall Munetsi. Pas forcément mis en grand danger par la suite, le gardien du Costa Rica a encaissé un deuxième but sur lequel il ne pouvait rien faire. A la relance, il a été propre mais cela doit être frustrant de sortir d’un match aussi calme avec deux buts encaissés.

- Hakimi (4) : indéboulonnable sur le flanc droit de la défense, le latéral marocain a réalisé une entame de match catastrophique. Tentant un dribble hasardeux dans la surface, c’est lui qui offre l’ouverture du score sur un plateau à Reims. Dégoûté, l’ancien feu follet de la défense de l’Inter Milan a eu le mérite de bien se remettre sur son match et d’apporter offensivement comme à son habitude. Parfois pris à revers défensivement, à l’instar de l’arrière-garde parisienne, Hakimi n’aura pas réalisé une grande performance.

- Danilo (4,5) : capitaine parisien en ce début d’après-midi, le Portugais devait réaliser une grande rencontre pour s’installer durablement. Très sollicité à la relance, le Portugais n’a pas perdu beaucoup de ballons et son placement lui a permis de faire plusieurs dégagements idoines pour soulager son équipe. Pourtant, c’est ce même positionnement qui a de quoi interroger sur le deuxième but de Reims. Moins mis à contribution au fil du match, il a été remplacé par un Nuno Mendes qui a tenté plusieurs choses (70e).

- Beraldo (4,5) : excellent face à la Real Sociedad en milieu de semaine, le jeune défenseur brésilien avait pour dessein de confirmer. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien de Sao Paulo n’a pas su réaliser une deuxième performance de haute voltige. Emoussé physiquement, le défenseur de 20 ans a été mis à rude épreuve avec la vélocité d’Oumar Diakité. Pourtant, son début de match était intéressant avec une certaine assurance dans les duels et dans la relance. Cependant, sur le deuxième but rémois, Beraldo a été trop facilement mis en difficulté et Diakité n’a pas été gêné pour marquer. Malgré de très belles qualités, Beraldo doit encore gommer quelques imperfections et sautes de concentration trop récurrentes pour exploiter son plein potentiel.

- Hernandez (4,5) : solide défensivement ce dimanche, l’international français n’a rien fait offensivement. Fantomatique offensivement, il n’a pas su capitaliser sur une belle performance défensive. Dommage…

- Soler (3,5) : il aura sûrement été le Parisien le moins en vue ce dimanche. On sent que l’Espagnol n’est pas mauvais mais à chaque fois, quelque chose ne va pas. Fantomatique encore ce dimanche, le milieu n’a rien apporté et son apport offensif a été proche du néant. Défensivement, il n’a rien fait de marquer et l’on peut mettre au défi un supporter du PSG de décrire une action de Soler ce dimanche. Médiocre encore une fois…

- Ugarte (4,5) : alors qu’il alterne entre le chaud et le froid depuis plusieurs semaines, l’Uruguayen nous a servi une soupe tiède ce dimanche. Avalant les kilomètres et récupérant plusieurs ballons grâce à son engagement, l’ancien du Sporting CP n’a pas su transformer ses quelques récupération en quelque chose d’intéressant.

- Zaïre-Emery (5) : majeur depuis quelques jours, la pépite parisienne n’a pas réalisé une rencontre à la hauteur de l’événement. Récupérant pas mal de ballons, WZE a fait moins de différences balle au pied mais a su distiller quelques ballons intéréssants dans le dos de la défense. Percutant sur la gauche de la défense rémoise, le natif de Montreuil a tenté quelques incursions mais n’a pas su réellement peser sur la rencontre offensivement. Il a eu le mérite de tenter plus que ses compères de l’entrejeu.

- Barcola (4,5) : titularisé sur l’aile gauche de l’attaque parisienne où il est devenu indiscutable, l’ancien de l’OL a été plus que timide en première période. Moins tranchant qu’à l’accoutumée, l’attaquant gauche a pourtant fait quelques différences et a été intelligent sur plusieurs combinaisons avec ses coéquipiers. Problème, après nous avoir servi du caviar ces dernières semaines, cette prestation moyenne a de quoi décevoir même si ce n’était pas une piètre performance. Remplacé par Randal Kolo Muani (69e) qui a été intéressant par son engagement.

- Ramos (6) : au cas où certains en doutaient encore, ce garçon a le sens du but en lui. Utilisé avec parcimonie depuis le début de saison, le buteur portugais avait l’opportunité de marquer des points et il l’a parfaitement saisie. Après l’ouverture du score de Reims, c’est lui qui a sonné la révolte parisienne en mettant la pression à Yunis Abdelhamid pour l’égalisation puis en marquant sur un superbe enchaînement quelques minutes plus tard. Dans le jeu, l’ex de Benfica a été sobre et n’a pas pris de risques balle au pied. Vaillant à la récupération et au pressing, son engagement a été appréciable et est venu couronner une belle prestation globale. Remplacé par Kylian Mbappé à la 73e minute. Le Bondynois a énormément tenté mais n’a pas su donner la victoire à Paris.

- Lee (5,5) : profitant du turnover de Luis Enrique, le Coréen a réalisé une rencontre assez morose. Gêné par l’intensité physique mise par ses adversaires, l’ancien de Majorque a bien plus brillé par la passe que par le dribble. Réalisant certaines offrandes qui auraient pu donner lieu à une passe décisive, le milieu polyvalent a été trop brouillon techniquement et a perdu un nombre incalculable de ballons. Pour autant, son génie technique a permis à Paris de s’octroyer plusieurs opportunités intéressantes et ses centres ont représenté un certain danger. Conquérant dans les duels et volontaire défensivement, Lee a réalisé une belle seconde période mais aurait mérité d’être encore plus propre dans le dernier geste pour faire la différence.

Stade de Reims

- Diouf (5) : pas forcément pointé du doigt sur les buts parisiens, le portier rémois a fait preuve de concentration tout au long de la rencontre, tant sur sa ligne que dans ses sorties. Il n’a toutefois pas été grandement inquiété autrement, même si l’entrée en jeu de Mbappé lui a donné plus de travail.

- Foket (5) : le latéral belge a rempli une copie propre dans son couloir droit. Il n’a pas été dépassé par Barcola et s’est souvent proposé sur le côté droit pour épauler Ito. Un match sans fioritures pour Foket.

- Agbadou (6,5) : le roc rémois a donné du fil à retordre aux attaquants parisiens. Très agressif sur le porteur du ballon, Agbadou a remporté une majeure partie de ses duels, tant au sol que dans les airs. Il dévie légèrement la frappe de Ramos sur le deuxième but parisien (19e), mais a rendu une belle copie dans l’ensemble. Il est l’auteur d’une sublime passe décisive pour Diakité qui a cassé toutes les lignes du PSG (45+1e). Un match réussi pour Agbadou.

- Abdelhamid (5) : il a souvent été au contact avec Ramos, en le gênant, mais a malheureusement été auteur d’un but contre son camp sur un corner parisien (17e), lui qui était déjà fautif le week-end dernier. Mais dans l’ensemble, le capitaine du navire rémois a tenu la baraque ce dimanche, grâce à son expérience et sa lecture du jeu.

- De Smet (4,5) : le latéral a connu quelques difficultés dans son couloir, mais a plutôt bien tenu son rang. Il a été averti pour une faute sur Hakimi (39e), ce qui l’a gêné par la suite. Remplacé par Akieme à l’heure de jeu (59e).

- Munetsi (6) : il a ouvert le score tôt dans la rencontre grâce à un bon pressing de Daramy sur Hakimi (7e). Le milieu a ensuite, à l’instar de ses coéquipiers, perdu le fil de la rencontre après les deux buts parisiens jusqu’à la fin de la première période. Mais il a été souvent été le précurseur des bonnes périodes rémoises, en lançant le pressing et en récupérant quelques ballons intéressants dans l’axe.

- Atangana (5) : il s’est emmêlé les pinceaux dans la surface et n’a pas réussi à dégager un ballon important dans la surface, amenant le deuxième but parisien (19e). Avec son compère du milieu, il a néanmoins été l’un des fers de lance du pressing rémois, avec plus ou moins de réussite. Son agressivité a été un atout dans l’entrejeu. Remplacé par Richardson (72e).

- Teuma (5,5) : le numéro 10 du Stade de Reims n’est vraiment pas embêté avec le ballon. Habile techniquement, à l’image de son petit pont sur Ugarte (49e), le meneur de jeu n’a cependant pas rayonné comme à son habitude, suivi de près par Ugarte. Mais lorsqu’il était face au but, il a été dangereux à l’image de cette frappe de loin (38e). Victime de crampes, il a été remplacé par Khadra en fin de match (82e).

- Ito (4) : habituellement précis dans ses centres, le Japonais n’a pas trouvé la mire ce dimanche, même si un de ses ballons imprécis a amené l’ouverture du score (7e). Bien gêné par Hernandez, Ito a clairement manqué de justesse dans ses choix. Ce n’est pas pour rien que les meilleures occasions rémoises et les buts sont passés par l’axe du terrain. Remplacé par Stambouli (83e).

- Daramy (4,5) : peu - voire pas - en position d’inquiéter le PSG en première mi-temps, l’ancien de l’Ajax a été plus en vue dans le second acte. Il s’est créé quelques situations de frappe, plus recherché par ses coéquipiers également. Néanmoins, il a manqué de tranchant pour faire la différence.

- Diakité (7) : voir ci-dessus.