Cameroun : le malaise André Onana enfle plus que jamais

André Onana vit une histoire mouvementée avec le Cameroun. International depuis le 2016, le gardien passé par la Masia du FC Barcelone a honoré sa première sélection à l’âge de 20 ans le 6 septembre 2016 face au Gabon (victoire 2-1). La première d’une longue série pour le natif de Nkol Ngok, qui comptabilise 38 capes avec son pays. Mais il a connu les montagnes russes avec les Lions indomptables. En 2017, il a pris une décision très importante en refusant de participer à la Coupe d’Afrique des Nations, remportée d’ailleurs par le Cameroun.

Les montagnes russes en sélection

Il a privilégié sa carrière en club. Un choix osé mais assumé par le principal intéressé des années plus tard. « Je commençais à peine à jouer avec l’Ajax, j’avais tellement de pression derrière que si je bougeais, je perdais ma position en club. Si je venais à la CAN 2017 je perdais tout, je ne devais pas avoir la même carrière. Cette décision a été importante pour ma vie, c’était une décision difficile mais si elle était à refaire je referais la même chose car c’est elle qui a déterminé mon avenir. Soit c’était l’André Onana d’aujourd’hui, soit zéro.»

Si on regarde sa carrière en club, le portier de 27 ans a plutôt bien évolué puisqu’il a rejoint l’Inter Milan en 2022 avant de signer en faveur de Manchester United l’été dernier. Là-bas, Onana (30 matches joués tous en tant que titulaire) est souvent critiqué, lui qui n’a pas été exempt de tous reproches. Mais c’est une autre histoire. Celle qui nous intéresse concerne le Cameroun. Après l’épisode concernant la CAN 2017, il a fait son retour en sélection où il a endossé le rôle de numéro 1 par la suite. Mais en 2022, il a eu de nouveaux soucis avec les Lions indomptables.

Un gros clash au Mondial 2022

En effet, il a été écarté de l’équipe pour des raisons disciplinaires lors du Mondial au Qatar. La presse a parlé de tensions entre le joueur et le sélectionneur, Rigobert Song, concernant le style de jeu de l’équipe. Par la suite, plusieurs médias ont expliqué qu’il n’y avait pas vraiment eu de clash entre les deux hommes. Le coach aurait repris son gardien lors d’un entraînement. Mécontent, ce dernier aurait quitté le terrain avant de prétexter une douleur aux adducteurs par la suite. Cela a fait perdre patience à Song, qui a décidé de renvoyer Onana.

Remplacé par Devis Epassy, le gardien a ensuite expliqué qu’il avait toujours respecté le staff. Après neuf mois à l’écart, Onana a rejoué avec son pays le 12 septembre dernier face au Burundi. De retour, il a été convoqué pour la CAN 2023. Mais là encore, il a fait jaser. En effet, il a décidé de privilégier encore une fois son club plutôt que son pays, puisqu’il n’a pas participé à la préparation. Il a joué avec MU le 14 janvier face à Tottenham (2-2) avant de rejoindre sa sélection, qui entrait en lice le 15 janvier face à la Guinée.

Un joueur qui ne fait pas l’unanimité

Mais son voyage vers Yamoussoukro ne s’est pas très bien passé puisqu’il a été bloqué à Abidjan en raison de mauvaises conditions climatiques. Il a rejoint tardivement les siens mais n’a pas pris part au match. Titulaire ensuite face au Sénégal le 19 janvier, il n’a pas du tout rassuré puisqu’il a encaissé trois buts (3-1) et de nombreux coups venus de la presse. Hier, il n’a pas été titularisé pour affronter la Gambie hier (victoire 3-2). En effet, Fabrice Ondoa lui a été préféré. Par la suite, Sport News Africa a révélé que le joueur de MU, vexé de ne pas être titulaire, a eu une altercation avec le président de la Fédération camerounaise (FécaFoot) Samuel Eto’o mardi matin à quelques heures du match.

Une information confirmée par Cameroun24, qui parle d’une "cacophonie" et de "joutes verbales" entre les deux hommes, qui se seraient calmés ensuite. Ce mercredi, la presse camerounaise évoque à nouveau le cas Onana. Son attitude et son niveau sont critiqués. Actu Cameroun écrit à son sujet : «le Cameroun s’est imposé 3-2 face à la Gambie et a assuré sa place pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Fabrice Ondoa, un cousin d’André Onana, a été le héros de la soirée. Le gardien de but de Nîmes a réalisé 5 arrêts décisifs pour les Lions Indomptables contre la Gambie, son plus haut total lors d’un match de Coupe d’Afrique des Nations. L’omission d’André Onana lors d’un match aussi crucial est le dernier chapitre de sa carrière internationale troublée.»

De titulaire à numéro 2 ?

Camfoot se pose aussi des questions sur ce choix fort. «Rigobert Song a décidé de ne pas titulariser André Onana dans les buts lors de l’important match du groupe C entre la Gambie et le Cameroun (…) Des controverses sans fin suivent donc la sélection. L’on peut évidemment se poser des questions sur les raisons de cette autre vote de non-confiance du Manager-Sélectionneur.» Afrik-Foot parle d’un désaveu pour Onana avant d’ajouter : «en le mettant sur le banc pour un match d’une telle importance, Song lui envoie un message très fort.» Plusieurs personnalités ont aussi commenté ce choix.

Ancien international burkinabé, Alain Traoré a confié sur Canal+. « La défense est plus rassurée avec Ondoa dans les buts, qu’avec Onana (…) A chaque fois qu’on a eu à le titulariser, il fait ses matchs et il est souvent présent. Je ne sais pas comment Song va faire pour remettre Onana dans les buts avec ces performances d’Ondoa.» Un nouveau casse-tête pour Rigobert Song, qui n’hésite pas à trancher dans le vif quand cela est nécessaire. L’indomptable André Onana, lui, poursuit son histoire d’amour contrariée avec le Cameroun.