L’OM fonce sur Iliman Ndiaye

Il a Marseille dans le cœur. A 23 ans, Iliman Ndiaye a été marqué par son passage au sein de la cité phocéenne. C’était en 2011. Le jeune garçon âgé de 12 ans à l’époque avait intégré le centre de formation de l’Olympique de Marseille. Un rêve pour le natif de Rouen. Mais l’histoire s’est achevée dès 2012, puisqu’il a suivi sa famille au Sénégal. Là-bas, il a défendu les couleurs du Dakar Sacré Coeur. Puis, il a filé en Angleterre où il est passé à Boreham Wood avant de rejoindre Sheffield United en 2019.

Un parcours atypique de la part du joueur qui n’a jamais oublié les pensionnaires de l’Orange Vélodrome. Lors d’un récent entretien accordé à So Foot, il avait déclaré sa flamme à l’OM. «Depuis que je suis tout petit, j’aime l’OM. Le premier maillot que mon père m’a acheté, c’était celui-là. Quand j’étais petit, mon père m’avait proposé d’aller faire des tests au PSG ou à Marseille. J’ai dit l’OM direct ! J’ai joué un an là-bas, c’est un club que je porte toujours dans mon cœur. Je regarde tous leurs matchs, j’espère qu’ils vont se qualifier pour la Ligue des champions. Ils ont l’air d’avoir un bon projet, le président (Pablo Longoria) fait du bon travail depuis qu’il est là. Pourquoi pas un jour !»

Ndiaye est emballé par le projet marseillais

Et ce jour pourrait arriver très rapidement. Selon nos informations, l’Olympique de Marseille souhaite recruter Iliman Ndiaye. Des échanges ont déjà eu lieu entre les différentes parties. Courtisé également par des clubs de Premier League, le milieu, qui a été particulièrement brillant en Championship l’an dernier, voit d’un très bon œil l’intérêt des Olympiens. En tant que fan du club phocéen, Ndiaye est très réceptif, à l’écoute et intéressé.

Une bonne nouvelle pour Pablo Longoria et ses équipes qui sont tombés sur un élément qui a déjà un fort amour du maillot marseillais. Après un premier rendez-vous il y a plus de dix ans, Iliman Nidaye et l’OM pourraient donc se retrouver. Dans l’entourage du club, on confirme aimer le profil du joueur et on explique vouloir avancer vite cette semaine sur les pistes. Les têtes pensantes commencent à imaginer l’intégration d’un élément comme Iliman Ndiaye dans un secteur offensif à totalement reconstruire. Il reste à savoir le prix que demandera Sheffield United, où le contrat du joueur prend fin en juin 2024. Affaire à suivre…