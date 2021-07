PSG : Gianluigi Donnarumma dévoile ses ambitions

La suite après cette publicité

Gianluigi Donnarumma (22 ans) est depuis ce mercredi 14 juillet un joueur du Paris Saint-Germain. Un joli coup réalisé par les Rouge-et-Bleu puisque le gardien champion d’Europe avec l’Italie (et meilleur joueur de l’Euro 2020) est arrivé libre de tout contrat. Une belle opération également pour l’ancien Rossonero qui, en plus d’avoir ravi son banquier (il devrait toucher 12 M€ annuels), rejoint l’un des clubs les plus ambitieux de la scène européenne.

« J'ouvre un nouveau chapitre de ma vie, j'ai beaucoup grandi à Milan, et maintenant je me sens prêt pour cette nouvelle aventure ici. Paris est l'un des meilleurs clubs au monde, donc je suis fier d'être ici, et j'espère pouvoir y accomplir de grandes choses. J'ai beaucoup regardé les matches de Paris à la télévision parce que ça a toujours été une équipe incroyable. C'est normal de rêver d'évoluer un jour avec tous les champions qui sont ici. Donc pour moi, c'est quelque chose d'incroyable », a-t-il déclaré sur le site officiel du PSG.

Donnarumma a hâte de jouer la Ligue des Champions

Heureux d’avoir signé à Paris, le natif de Castellammare di Stabia va également découvrir la Ligue des Champions. Une compétition qu’il devra peut-être partager avec Keylor Navas, mais qu’il a vraiment envie de jouer. « La Champions League est une compétition très importante et qu'il me tient à cœur de disputer. J'ai essayé de la jouer pendant des années. Je n'ai pas réussi, et je suis impatient de la découvrir avec Paris. » Une ambition légitime qui relance inévitablement le thème de la concurrence avec Navas. Paris parviendra-t-il à gérer deux gardiens de top niveau ?

Le défi s’annonce énorme pour Mauricio Pochettino, un coach avec lequel Donnarumma a visiblement eu un bon feeling. « J'ai pu échanger avec le coach avant de venir ici, nous avons parlé un peu, il était content que je vienne. C'est un grand entraîneur et un grand homme, donc je suis aussi très heureux d'être ici avec lui. Nous voulons faire de belles choses ensemble. La meilleure formation, c'est aussi ça. Je vais m'entraîner avec les meilleurs au monde, donc je vais forcément progresser. Je suis prêt à m'entraîner et à jouer au contact de ces grands champions. » Place au terrain maintenant.