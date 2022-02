FC Barcelone - Athletic Club : les compositions officielles

Après avoir éliminé le Napoli en barrages de la Ligue Europa ce jeudi, le FC Barcelone accueille l'Athletic Bilbao pour le compte de la 26ème journée de Liga (Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté). Le Barça est en confiance avant d'accueillir les Basques. Huit buts marqués sur les deux dernières rencontres et une patte Xavi qui commence à se faire voir sur le terrain. Les Catalans auront d'ailleurs sûrement à cœur de prendre leur revanche sur Bilbao. En effet, leur dernière défaite toutes compétitions confondues remonte à la fin du mois de janvier dernier contre Bilbao justement en huitièmes de finale de Coupe du Roi. Pour le onze aligné par l'entraîneur du Barça, a réservé quelques petites surprises. Jordi Alba est sur le banc remplacé par Dest sur le côté gauche de la défense et Frenkie De Jong est aussi sur le banc, suppléé par Gavi. Pour le reste en revanche, c'est plutôt du classique. Pedri et Busquets sont alignés au milieu, Adama Traoré, Ferran Torres et Aubameyang formeront le trio d'attaque.

La suite après cette publicité

En face, l'Athletic Club est plutôt en forme aussi. Les Basques viennent d'en mettre quatre à la Real Sociedad dans le derby basque et n'ont perdu qu'une seule fois sur les sept dernières rencontres. Pour le reste que des victoires et un match nul, les joueurs de Marcelino veulent rester en course pour les places européennes. Le coach a effectué d'ailleurs plusieurs changements par rapport au derby basque. Berchiche est remplacé par Balenziaga sur le côté gauche de la défense, Vencedor remplace Garcia au milieu, il accompagnera Vesga.

Les compositions officielles :

FC Barcelone : Ter Stegen - Dani Alves, Araujo, Piqué, Dest - Busquets (cap.), Pedri, Gavi - Adama, Aubameryang, Ferran Torres. Athletic Club : Unai Simón - Lekue, Vivian, Yeray, Balenziaga - Zarraga, Vencedor, Vesga, Serrano - Raúl Garcia, Villalibre.