Real Madrid : Carlo Ancelotti justifie l'absence d'Eden Hazard face à l'Inter

Eden Hazard n’a pas foulé la pelouse de Giuseppe-Meazza mercredi soir. Le Belge est resté sur le banc, où il a pu assister à la victoire de ses coéquipiers face à l’Inter Milan (0-1). Au coup d’envoi, Carlo Ancelotti lui a préféré Vinicius Junior et Lucas Vazquez. Et même quand l’entraîneur italien a fait des changements, les deux nommés ont été remplacés par Rodrygo et Asensio.

Après la rencontre, Ancelotti a expliqué ce choix : « Eden Hazard va bien. J'ai pensé à le faire entrer en seconde période, mais l'Inter fermait très bien le jeu dans l'axe et je voulais ouvrir le jeu par les côtés, c'est pour ça que j'ai opté pour Rodrygo. » Depuis le début de la saison, Hazard n’a disputé qu’un seul match en intégralité, sur les quatre auxquels il a pris part.