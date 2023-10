Tremblement de terre à Naples avant le choc face au Real Madrid !

Ce soir, c’est le coup d’envoi de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Au stade Diego Armando Maradona, ce sera le choc des leaders de la poule C entre le Napoli et le Real Madrid. Une rencontre qui fait déjà parler, mais pas vraiment à cause du football.

AS et Marca expliquent qu’un tremblement de terre de magnitude 4 s’est produit hier dans la zone de Campi Flegrei un peu après 22h. Il s’agit du deuxième tremblement de terre enregistré après celui du 27 septembre dernier. De quoi mettre le match en péril ? Pour le moment, les autorités locales n’ont pas jugé nécessaire de la reporter.