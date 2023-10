Newcastle réagit à l’affaire Tonali

La suite après cette publicité

Le football italien est touché par une énorme polémique. Plusieurs jeunes joueurs sont accusés d’avoir joué à des jeux sportifs illicites. Des paris qui durent depuis de longs mois pour certains. Parmi eux, Sandro Tonali, qui serait véritablement inconsolable après avoir avoué être addict. Pire, ce dernier aurait misé sur des matchs de l’AC Milan et risquerait une lourde suspension. Son club, qui a récemment engagé un directeur de la psychologie, a réagit via un communiqué à l’affaire.

«Newcastle United peut confirmer que Sandro Tonali fait l’objet d’une enquête du parquet italien et de la Fédération italienne de football (FIGC) concernant des activités de paris illégaux. Sandro s’engage pleinement dans l’enquête et continuera de coopérer avec toutes les autorités compétentes. Lui et sa famille continueront de bénéficier du plein soutien du club. En raison de ce processus en cours, Sandro et Newcastle United ne sont pas en mesure de faire d’autres commentaires pour le moment», peut-on lire sur le communiqué officiel du club.