OL-ASSE : Tino Kadewere réagit à son doublé décisif dans le derby

Entré à la 57e minute du derby en lieu et place de Moussa Dembélé, Tinotenda Kadewere a ébloui et sorti l'OL d'une très mauvaise passe en inscrivant un doublé. Une madjer à la conclusion d'une combinaison astucieuse entre Memphis Depay et Maxwel Cornet, sur coup franc, puis un numéro de soliste, action sur laquelle il se joue de Mahdi Camara, Harold Moukoudi et Jessy Moulin pour donner un avantage définitif aux Lyonnais (2-1).

Après l'euphorie, l'attaquant international zimbabwéen a réagi au micro de Téléfoot La Chaîne. «C'était très important pour nous de gagner ce match, on s'est entrainé fort cette semaine, et on est content du résultat même si ce ne fut pas facile. J'étais un peu surpris d'être remplaçant, mais on a une équipe où tout le monde mérite d'être titulaire. Ce doublé, c'était un moment très spécial. C'est bon, je suis heureux d'avoir réussi à le faire. J'avais rêvé de marquer deux buts, je voulais réaliser ce rêve, je suis heureux de cette victoire», a lancé l'attaquant arrivé du Havre cet été.