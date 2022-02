L'OL va faire une plus-value pour Xherdan Shaqiri !

La suite après cette publicité

Xherdan Shaqiri (30 ans) s'est envolé pour les États-Unis où il s'engagera, sauf rebondissement de dernière minute, avec le Chicago Fire, franchise de Major League Soccer. Ce départ surprenant et inattendu ne laissera pas l'Olympique Lyonnais sur la paille.

L'Équipe assure en effet que le transfert de l'international suisse rapportera un peu moins de 7 M€ aux Gones, soit légèrement plus que ce qu'ils ont investi l'été dernier (6 M€ hors bonus, qui n'ont pas été atteints). Les Rhodaniens économiseront qui plus est l'imposant salaire de l'ancien de Liverpool, estimé à plus de 300 000€ par mois.