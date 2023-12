Le Celta en a ras-le-bol de Luis Campos

Le mercato approche et Luis Campos va avoir du pain sur la planche au PSG. Mais pas seulement. En effet, le Portugais est aussi conseiller extérieur au Celta de Vigo. Mais les supporters de l’écurie espagnole ont de plus en plus de mal avec lui. Même chose avec la direction du Celta selon Relevo. Le média ibérique explique que le divorce entre les deux parties s’est joué en plusieurs actes.

Le premier date du 1er septembre dernier. Lors du dernier jour du mercato, les Espagnols ont fait signer deux joueurs mais n’ont pas pu faire venir un milieu de terrain. L’absence de Luis Campos aux côtés des dirigeants n’a pas été appréciée. Mais le Portugais a indiqué que son rôle se limitait à celui de conseil et qu’il n’était pas tenu d’être sur place. Pourtant, le 10 novembre dernier, le Celta pensait qu’il serait là pour assister au match face à Bilbao. Mais Campos était à Paris en train de donner une conférence à des étudiants à la Sorbonne. Ce qui a été mal perçu. Le Celta a eu l’impression de passer après tout le monde. Pour toutes ces raisons, les deux parties vont se séparer d’ici la fin de la saison. Et ce, même si le président du Celta et Luis Campos se respectent et ont de bonnes relations.