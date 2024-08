OM : les internationaux congolais volent au secours de Chancel Mbemba

Déclassé depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi à Marseille, Chancel Mbemba n’a pas avalé la pilule. Ces derniers jours, l’international congolais a été envoyé avec l’équipe réserve, ce qu’il n’a visiblement guère goûté. On apprenait hier sa mise à pied, quelques jours après une dispute à l’issue d’une rencontre amicale face à Grasse entre le joueur et Ali Zarrak, adjoint de Medhi Benatia.

La suite après cette publicité

Ce matin, L’Equipe nous informait sur un autre dérapage du défenseur marseillais, cette fois avec Yvgeny Koshelev, intendant de l’OM, et à qui le joueur aurait déclaré : « dis au président de venir me dire que je suis écarté, s’il a des couilles. » Aujourd’hui au cœur d’une tempête, Chancel Mbemba se fait discret, mais il peut en tout cas compter sur le soutien de certains coéquipiers de sélection, à l’image de Gaël Kakuta, Yoane Wissa ou encore Chadrac Akolo. Dans une story Instagram, le premier a écrit : «quand on veut noyer son chien, on dit qu’il a la rage #justicedeDieu», tandis que le second a déclaré que Mbemba devait être «respecté». «Exemplaire sur et en dehors du terrain, force à toi capo», a de son côté indiqué Akolo.