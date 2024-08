OM : Chancel Mbemba a dérapé plusieurs fois

Sanctionné suite à un dérapage contre le bras droit de Medhi Benatia, Chancel Mbemba vit très certainement ses derniers jours à l’Olympique de Marseille. Le Congolais, qui n’entre pas dans les plans de Roberto De Zerbi, a fait comprendre à sa direction qu’il était contre cette décision. Mais, selon des sources du club phocéen, relayées par L’Équipe, ce n’est pas la première fois que le défenseur de 30 ans fait des caprices de la sorte. Il y a quelques semaines, lorsque Yvgeny Koshelev, super intendant de l’OM a expliqué à Mbemba qu’il n’était pas dans les plans de De Zerbi, l’ancien joueur du FC Porto avait rétorqué ceci : « dis au président de venir me dire que je suis écarté, s’il a des couilles. »

Toujours d’après le quotidien, Mbemba avait décidé seul de son retour début février de la Coupe d’Afrique des nations (CAN). Et ce, malgré les remontrances et remarques d’Yvgeny Koshelevu. Mis à pied et convoqué à un entretien préalable avant un potentiel licenciement, l’international congolais (85 sélections) conserve une valeur marchande estimée à 15 millions d’euros, par le site Trasnfermarkt. Il suscite également l’intérêt de Rennes et de plusieurs clubs saoudiens. S’il est viré, il sera libre de négocier le contrat qu’il veut et l’OM ne s’y retrouvera pas financièrement. Il y a donc de fortes chances que Pablo Longoria, président marseillais, ne se contente juste d’une forte amende.