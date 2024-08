L’OM met à pied Chancel Mbemba !

Peu à peu, l’Olympique de Marseille avance dans son dégraissage. Les Phocéens ont déjà énormément recruté et vont continuer - Geronimo Rulli et Youssoufa Moukoko sont attendus et ils doivent encore annoncer Valentin Carboni - mais ils doivent aussi se séparer de plusieurs joueurs. Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr sont déjà revenus en Angleterre après une saison au Vélodrome, alors que Jonathan Clauss est parti se relancer à Nice.

La suite après cette publicité

D’autres joueurs sont aussi considérés comme indésirables par la direction et par Roberto De Zerbi. C’est le cas de Chancel Mbemba. L’Olympique de Marseille ne compte pas sur lui, et il est prié de se trouver un nouveau club. Ces derniers jours, il a été question d’un intérêt du Stade Rennais, mais le Congolais aurait finalement dit non. L’OGC Nice serait aussi sur le coup.

À lire

L’ancienne sortie médiatique terrible d’Elye Wahi sur l’OM

Grosse punition pour Mbemba

Et voilà que RMC Sport dévoile un nouvel épisode de ce feuilleton. Le défenseur central a été mis à pied par la direction suite à un incident lors de la séance d’entraînement de lundi. D’après le média, le joueur s’est mal comporté avec un dirigeant proche de Longoria et Benatia, et les deux hommes ont donc décidé de le punir, lui qui était déjà en partie à l’écart puisqu’il ne participait déjà pas aux séances tactiques de Roberto De Zerbi.

La suite après cette publicité

Le média indique qu’il a été totalement écarté cette fois, et qu’il ne s’entraînera plus jamais avec l’OM, tout comme il ne portera plus jamais les couleurs du club en match, logiquement. Une triste fin pour une belle aventure qui aura duré deux ans, et pendant laquelle l’ancien de Porto aura disputé 83 rencontres toutes compétitions confondues, pendant laquelle il était plutôt apprécié des fans phocéens…