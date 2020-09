Lens-PSG : la réaction à chaud de Pablo Sarabia

Titulaire à Lens (1-0, match décalé de la 2e journée de Ligue 1), Pablo Sarabia n'a pu que constater les dégâts au micro de Canal +. «Tout s’est mal passé, on n’a pas réussi à trouver les espaces pour marquer et les mettre en danger, on est pénalisé», a d'abord lancé l'attaquant espagnol avant de poursuivre.

«Nous sommes une équipe, on doit surmonter les adversités, on n’a pas d’excuse, on devait gagner, on ne l’a pas fait, malgré les absences de nos joueurs forts», a-t-il conclu. C'est dit.