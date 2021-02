Bruno Genesio est proche d'un retour en Ligue 1 !

Décidemment, ça bouge dans tous les sens aujourd'hui dans le sud de la France. Mais l'Olympique de Marseille n'est pas le seul club qui est à la recherche d'un nouvel entraîneur. Si on se fie aux informations du quotidien l'Equipe, les dirigeants du MHSC ont commencé à penser à un changement de cycle, alors que Michel Der Zakarian est en fin de contrat en juin prochain. Aucune proposition de prolongation n'est arrivée sur son bureau.

Il faut dire que les Héraultais ne sont pas au mieux en championnat. Cette onzième position n'est pas encore spécialement préoccupante, mais la série de mauvais résultats de la bande d'Andy Delort commence à inquiéter sérieusement. Trois défaites de rang en championnat, et une série de huit rencontres sans connaître la victoire, le dernier succès montpelliérain remontant au 12 décembre dernier face à Lens (victoire 3-2 à Bollaert).

La priorité de Montpellier

Et Laurent Nicollin et ses équipes ont déjà dressé une liste d'entraîneurs pour la saison prochaine. Bruno Genesio arrive en tête, selon le journal. L'ancien de l'OL serait intéressé par un projet en Ligue 1, et est actuellement libre de tout contrat après avoir quitté le Beijing Guoan cet hiver. Il est en tout cas la priorité de l'état-major de Montpellier.

« Ce n'est pas inimaginable (de revenir en France). Il y a un club où je ne pourrais pas, on vient d’en parler (Saint-Etienne). Je suis prêt à entraîner un autre club français que l’Olympique Lyonnais. Je n'ai eu aucun contact avec des clubs français pour l’instant », expliquait-il à Téléfoot il y a quelques jours seulement. En plus de l'ancien Lyonnais, Patrick Vieira, Rémi Garde, Jocelyn Gourvennec, Sabri Lamouchi et Bernard Blaquart font aussi partie de la liste. Affaire à suivre...