Real Madrid : Isco sur la liste noire de Zinedine Zidane

Les années passent et les saisons se ressemblent pour Isco (28 ans). Titulaire indiscutable lors du premier mandat de Zinedine Zidane au Real Madrid, le milieu de terrain est devenu moins important au fil des années. L'Espagnol s'est d'ailleurs plaint de son temps de jeu cette saison avant le Clasico, remporté par les Merengues (3-1) : «S'il doit me remplacer, il me fait sortir à la 50e ou 60e, parfois à la mi-temps. S'il doit me faire entrer, il le fait à la 80e.» Des déclarations qui ne sont pas passées inaperçues en Espagne auxquelles a répondu l'entraîneur madrilène avant le choc de Ligue des Champions face au Borussia Mönchengladbach : «C'est de l'ambition. Il veut jouer, comme tous les joueurs, et c'est positif. Les joueurs veulent toujours jouer et cela ne dépend pas d'eux. Ce qu'ils doivent faire, c'est travailler pour être prêts. Ensuite, je prends des décisions pour faire le onze et être en mesure de le modifier ensuite. Et ça ne changera pas.»

Mais pour le quotidien AS, l'avenir d'Isco pourrait s'assombrir un peu plus. Selon le journal madrilène, l'international espagnol (38 sélections, 13 buts) entre dans la «liste noire» du technicien français. À l'instar d'autres joueurs avant lui, comme Gareth Bale, James Rodriguez ou encore Dani Ceballos, leur relation pourrait continuer de se dégrader. C'est la façon dont Zidane procède avec les joueurs sur lesquels il ne compte plus vraiment, indique encore AS. Le point de non-retour pourrait être atteint à l'issue de la saison. Pour rappel, Isco est sous contrat jusqu'en 2022 avec le Real Madrid.