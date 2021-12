CdF : l'AS Vitré ne veut pas jouer à la Beaujoire

L'AS Vitré ne compte pas se laisser faire ! Cet après-midi, la Commission fédérale de la Coupe de France a décidé que le 16e de finale de Coupe de France entre Nantes et l’AS Vitré devait se jouer à la Beaujoire, alors que c’est le club de National 2 qui devait recevoir. Une décision que viennent de contester les dirigeants vitréens.

« A la suite de notre qualification le week-end dernier face à l'AS Panazol et au tirage au sort nous offrant pour les 16èmes de finale la réception du club de Ligue 1 du FC Nantes, la direction du club et ses bénévoles se sont mobilisés pour préparer de la meilleure des manières cet évènement exceptionnel dans la vie d'un club amateur. Notre priorité étant de pouvoir offrir à tous les Vitréens et Vitréennes la plus belle des fêtes en accueillant le FC Nantes à Vitré au Stade Municipal. La classification de notre installation sportive niveau T1 à T3 au regard de l'article 6-2 du règlement des terrains de la Coupe de France nous autorisait à l'envisager. Malheureusement, le lundi 20 Décembre à 12h, la Commission Fédérale de la Coupe de France nous demandait de lui fournir une installation sportive de repli avant le mercredi 22 décembre 2022 pour des raisons de sécurité. A la lecture de ce cette décision, le club s'est immédiatement rapproché des institutions (Mairie, Préfecture) mais également des clubs de football professionnels de la région pour trouver ensemble la meilleure solution pour l'organisation de ce 16ème de finale. Malgré l'investissement et l'écoute de l'ensemble des parties, il est rapidement apparu que le match ne pourrait être organisé à Rennes ou Laval en raison des contraintes diverses. C'est donc avec acharnement que l'ensemble du club accompagné par la Mairie de Vitré a travaillé pour apporter des arguments solides démontrant la capacité du club à recevoir ce match au Stade Municipal de Vitré en toute sécurité. C'est donc avec stupeur que nous avons appris aujourd'hui la décision de la Commission Fédérale de la Coupe de France d'inverser l'ordre de la rencontre et de le faire jouer au Stade de La Beaujoire le dimanche 2 janvier 2022 à 13h45. Comment expliquer à nos joueurs, staff, bénévoles et à tous les Vitréens qu'on puisse les priver de la fête qu'ils méritaient ? Et alors même que le club aux côtés de la Mairie a travaillé d'arrache-pied pour démontrer sa capacité à organiser ce match à Vitré. C'est la raison pour laquelle le club a fait appel de la décision de la Commission Fédérale de la Coupe de France. Nous espérons désormais que le slogan de la Coupe de France « La Coupe de tous les possibles » sera respecté et qu'on ne privera pas un club amateur de la fête que tous ses sympathisants méritent. »