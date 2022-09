Cristiano Ronaldo coûte encore de l'argent à la Juve

La société Exor - qui détient 63,8% des parts de la Juve - vient de publier son rapport financier semestriel. Et ce dernier est inquiétant selon Tuttosport. Il indique en effet que la Vieille Dame a perdu environ 132 millions d'euros sur la période.

La suite après cette publicité

Une nouvelle année en zone rouge qui fait frôler à la Juve les 240 millions d'euros de déficit. Des pertes astronomiques qui s'expliquent en partie par la construction du nouveau stade et du transfert de Cristiano Ronaldo, évoluant sous le maillot blanc et noir entre 2018 et 2021.