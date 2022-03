Mercato : le FC Barcelone veut recruter une défense entière pour seulement 10 M€

Si le FC Barcelone a sorti le chéquier (55 M€) pour convaincre Manchester City de lâcher Ferran Torres, le club catalan ne compte pas refaire de folies financières. Limités dans leur budget, les Blaugranas sont surtout à la recherche d’opportunités. Ce fut le cas avec Memphis Depay, Sergio Agüero, Éric Garcia, Daniel Alves et Pierre-Emerick Aubameyang.

Le discours sera le même pour l’été prochain. L’occasion pour Mundo Deportivo de rappeler que le Barça pourrait se refaire une défense complète sans avoir à payer la moindre indemnité de transfert. Ou presque. Hier, la presse catalane indiquait que les Culés étaient sur le point de conclure l’arrivée du défenseur danois de Chelsea, Andreas Christensen (25 ans). Un bail de quatre ans lui a été proposé et le joueur serait OK.

Le Barça s’active sur le marché des joueurs bientôt libres

Toujours chez les Blues, les Espagnols attendent le feu vert de Cesar Azpilicueta (32 ans). Après dix ans passés à Stamford Bridge, l’ancien Marseillais ne serait pas insensible. Le Barça mise sur son envie de revenir au pays avec sa famille. Un contrat de deux ans est sur la table. À l’Ajax Amsterdam, les Lanciers vont perdre gratuitement André Onana, mais aussi Noussair Mazraoui. À 24 ans, le Marocain veut quitter son club formateur.

Le Barça s’est déjà entretenu avec Mino Raiola à son sujet et Mazraoui est vu comme le successeur de Daniel Alves et de Sergi Roberto (Xavi ne compte pas du tout sur Sergiño Dest). Enfin, pour le poste de latéral gauche, José Luis Gaya (26 ans) est la priorité des Culés. Le latéral est lié à Valence jusqu’en 2023, mais il refuse de prolonger. Face à cette situation, et pour éviter de le voir partir gratuitement dans un an, le club ché accepterait de le vendre pour un chèque d’environ 10 M€.