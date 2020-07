Joel Veltman rend hommage à Abdelhak Nouri

Le mercato se poursuit toujours en Premier League et alors qu’on apprenait hier la signature de Joel Veltman en faveur de Brighton après 18 saisons passées au club, ce dernier a fait un choix, pour le moins émouvant. Lors de sa présentation officielle, ce dernier a tenu à remercier le club qui l’a fait grandir, les supporters qui l’ont encouragé malgré certaines désillusions. Mais le plus touchant dans cette histoire n’est tout autre que le choix du numéro choisi par le joueur.

Ce dernier n’aurait pas hésité une seule seconde. Le numéro 34 et rien d’autre. En hommage à son ancien coéquipier Abdelhak Nouri qui pour rappel, s’était effondré en plein match il y a de cela trois ans et avait dès lors ému aux larmes les fans du ballon rond. Un choix fort, et émouvant pour l’ancien capitaine de l’Ajax qui comme ses anciens coéquipiers, n'oubliera jamais ce qui s'est passé.