L'Angers SCO signe Yan Valery

En difficulté dans ce début de championnat (19e de Ligue 1, 12 buts encaissés en 5 matches), l'Angers SCO a enregistré une dernière recrue estivale pour renforcer sa défense centrale, parfois aux abois. Pour cela, le club du Maine vient d'annoncer la signature du défenseur central français Yan Valery, en provenance de Southampton, pour les quatre prochaines saisons.

La suite après cette publicité

«Né le 22 février 1999 à Champigny-sur-Marne, le jeune défenseur de 23 ans est transféré du Southampton FC vers Angers SCO ! (...) Presque un an après la signature de son premier contrat professionnel, Yan trouve le chemin des filets lors d’un match de championnat face à Manchester United ! Il dispute sous les couleurs du Club anglais 53 matchs et inscrit deux buts avant d’être prêté en 2021 à Birmingham City et joue sept rencontres. Concernant ses sélections en Équipe de France, Yan a été convoqué avec les U17 et U18 et compte huit rencontres avec les Tricolores. Alors en provenance d’Angleterre, Yan a paraphé un contrat qui le lie à Angers SCO pendant quatre ans», peut-on lire dans le communiqué des Noir-et-Blanc.