Rio Ferdinand voit Kylian Mbappé à Liverpool

La suite après cette publicité

Une nouvelle fois buteur hier soir face au FC Barcelone en Ligue des Champions, Kylian Mbappé a fait le job au Parc des Princes en tuant les espoirs du club catalan. Après la rencontre, le président du PSG s’est dit très confiant concernant une prolongation de l’international français, alors que le natif de Bondy n’a toujours pas évoqué son avenir.

De son côté, Rio Ferdinand, l’ancienne gloire de Manchester United et désormais consultant sur BT Sport a expliqué qu’il verrait bien l’attaquant parisien rejoindre Liverpool. «Je pense qu'ils pourraient (le faire signer) oui. Je pense que quelqu'un comme Mbappé regarde la façon dont Liverpool joue et le manager. Vous regardez le manager, les joueurs de qualité qu'ils ont. Mais le manager, est-ce que c'est un manager pour lequel je veux jouer ? Klopp l'est toujours, oui», a-t-il expliqué sur la chaîne anglaise. Alors que Liverpool fait les yeux doux à l’ancien monégasque depuis plusieurs mois, serait-il sensible à cette opportunité malgré la mauvaise dynamique des Reds ?