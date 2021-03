LdC : le Paris SG fait match nul contre le Barça et valide son billet pour les quarts

La suite après cette publicité

Trois semaines après sa très belle victoire au Camp Nou lors du match aller (4-1), le Paris Saint-Germain recevait le FC Barcelone ce mercredi soir dans le cadre des huitièmes de finale retour de Ligue des Champions. L'objectif était simple pour le club parisien : finir le travail et ne pas subir une nouvelle remontada.

Grâce à un penalty de Kylian Mbappé, l'équipe de Mauricio Pochettino prenait l'avantage à la 31e minute mais Lionel Messi égalisait peu de temps après d'un sublime but (37e). L'Argentin ratait ensuite son penalty puisque Keylor Navas, plus que décisif dans ce match, sortait sa tentative (45e+3). En seconde période, les Blaugranas n'arrivaient pas à marquer d'autres buts pour arracher au moins la prolongation et le PSG validait son billet pour le prochain tour.