Qualif. Euro U21 : les compositions de France-Serbie

En tête de son groupe avec six victoires et un nul, l'équipe de France Espoirs accueille la Serbie ce jeudi soir à Grenoble (à suivre en direct commenté sur FM à 20h45) en match éliminatoire de l'Euro 2023. L'occasion pour les joueurs de Sylvain Ripoll d'accomplir un nouveau pas vers la qualification. Viendront ensuite l'Arménie et l'Ukraine, sur le chemin menant à la phase finale organisée à l'été 2023, en Géorgie et en Roumanie.

Au coup d'envoi, les Bleuets se présentent en 4-3-3, avec le portier de Leeds Ilan Meslier dans le but, protégé par le Milanais Pierre Kalulu, le Fox Wesley Fofana, le Monégasque Benoît Badiashile et le Rennais Adrien Truffert. Milieu lyonno-niço-madrilène avec Caqueret-Thuram-Camavinga, et trio offensif composé de Ngoumou (Toulouse), Kalimuendo (PSG) et Gouiri (Nice). En face, l'équipe serbe, 3e du groupe H, s'avance aussi en 4-3-3.

Les compositions d'équipes :

France : Meslier - Kalulu, Fofana, Badiashile, Truffert - Caqueret, Thuram, Camavinga - Ngoumou, Kalimuendo, Gouiri

Serbie : Gordic - Bjekovic, Kamenovic, Drezgic, Rogan - Ivezic, Pantovic, Belic - Cirkovic, Ilic, Terzic