Barça : Xavi fait l’éloge de Depay, Gavi, de Jong et Coutinho

Les prochaines semaines s'annoncent déjà primordiales pour Xavi, lui qui a fait son grand retour au FC Barcelone. Sur le banc du club catalan depuis l'éviction de Ronald Koeman, le champion du monde 2010 va désormais avoir la lourde responsabilité de relancer des Blaugranas en plein doute. Neuvième de Liga et orphelin de Lionel Messi, parti au Paris Saint-Germain, le Barça peine à retrouver un fond de jeu séduisant et l'ensemble du groupe ne peut se contenter de tels résultats. Présent, ce vendredi, en conférence de presse avant de recevoir l'Espanyol (samedi à 21 heures) pour un derby très attendu, le coach de 41 ans a d'ailleurs souhaité remobiliser ses troupes et n'a pas tari d'éloges concernant plusieurs cadres barcelonais aux situations pourtant bien différentes depuis le début de saison. À ce titre, l'entraineur espagnol n'a pas manqué de souligner les débuts réussis de Memphis Depay (27 ans, 6 buts et 2 passes décisives en 12 matches de Liga) : «c'est un joueur très important pour nous. Il fait aussi la différence avec les Pays-Bas et c'est un joueur qui a besoin de se sentir impliqué. Nous parlons d'un joueur qui fait la différence. Il peut jouer en tant que 9 et ailier. On verra ce qu'on fera demain, mais on a besoin de lui. Il est l'un des buteurs de l'équipe et nous avons besoin qu'il soit heureux».

Concernant Frenkie de Jong, si Xavi a tenu à lui exprimer son entière confiance, il en a aussi profité pour lui délivrer ses attentes dans le jeu : «tout le monde doit être important. Nous accordons beaucoup d'importance à l'entraînement et aux matches. Tout le monde est différent et c'est pourquoi nous voulons parler à tout le monde. Frenkie est un joueur qui doit être très important pour nous. Il doit entrer dans la surface, marquer des buts, briser les lignes de pression..... C'est un joueur qui devrait faire la différence.» Moins en vue depuis la reprise, Coutinho traverse quant à lui une passe difficile (un seul but en Liga). Une situation qui n'inquiète cependant pas son nouvel entraineur : «c'est un joueur qui peut jouer à plusieurs postes. Il doit retrouver sa confiance. Nous lui avons parlé et il doit être important. C'est un joueur avec un talent inné et il peut marquer des buts. Philippe aura certainement des opportunités, car c'est un joueur que j'apprécie personnellement. Il a le talent, mais nous devons le remettre sur pied. Si tout se passe bien, il aura des minutes». Enfin, rayonnant sous le maillot de la sélection espagnole ou sous la tunique barcelonaise, Gavi impressionne par son calme, sa technique et son sang froid malgré ses 17 ans et Xavi compte bien en profiter dès à présent : «c'est un bon joker. Il peut jouer en tant qu'ailier rentrant, en tant qu'intérieur et même en tant que pivot. Il a de bonnes conditions, il peut même jouer en un contre un. C'est un joueur très polyvalent, il est très jeune mais il est déjà une réalité. C'est un joueur qui a beaucoup d'avenir et de présent. C'est un bon joker».