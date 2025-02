FC Barcelone : Deco voit clair pour le futur de Lamine Yamal

Depuis un an et demi maintenant, Lamine Yamal s’est imposé comme un cadre du FC Barcelone, malgré sa jeunesse. À 17 ans, l’ailier prend une nouvelle ampleur cette saison, avec déjà 11 buts et 14 passes décisives en 31 rencontres toutes compétitions confondues. Finalement, la seule crainte des Culés, c’est de le voir partir rapidement du club, où il est encore sous contrat jusqu’en 2026. Une offre de 250 M€ aurait même été refusée l’été dernier, sans que l’on sache véritablement de quel club cette proposition venait (PSG ?). Deco voit sa pépite rester au Barça pendant de très nombreuses années encore, il s’y engage fermement auprès de Sport.

«C’est un footballeur d’ici. Comme Gavi, Cubarsí, Lamine et d’autres, qui ont grandi ici. Je ne vois pas de meilleur endroit pour eux que d’être au Barça. Je pense que Lamine ressent cela, qu’il aime cela et qu’il est heureux au Barça, à Barcelone. Il y a ses amis, sa famille. À partir de là, nous devons faire nos devoirs pour s’assurer qu’il soit toujours heureux et voir les contrats. Nous avons une responsabilité vis-à-vis de Lamine à tous les niveaux et il devrait être heureux. C’est un acteur clé et il n’a pas de prix. Nous n’écouterons pas les offres», affirme le directeur sportif portugais. Reste maintenant à le prolonger, et pour longtemps.